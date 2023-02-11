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Росіяни підірвали будинок зі своїми солдатами і звинуватили в цьому ЗСУ

11 Лютого 2023 21:00
98
гур

Російські військові ліквідували своїх же товаришів і вирішили списати це на користь ЗСУ. Окупанти підірвали своїх військових під час розмінування.

Про це стало відомо завдяки розмові російського військового, яку вдалося перехопити українській розвідці. Окупант повідомив, як росіяни списують своїх же.

За його словами, російські сапери прочищали дорогу для танка і випадково підірвали будинок, де було 15 солдатів. Відразу семеро російських солдатів загинуло та ще 8 отримати поранення.

У підсумку смерті росіян, як каже окупант на перехопленій розмові, списали на те, що їх підірвали ЗСУ.


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