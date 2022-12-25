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Росіяни перекидають резерви техніки та живої сили на Бердянськ і Мелітополь – Андрющенко

25 Грудня 2022 14:53
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маріуполь

Російські загарбники перекидають додаткові підрозділи військової техніки, живої сили з Маріуполя через Мангуш на Бердянськ та Мелітополь.

Велика кількість військової техники зайшла з боку росії та рушила через Мангуш в напрям Бердянськ/ Мелітополь. Колони доформовувались частково з місця базування в с. Агробаза.

“Частина військової техніки, поки живої сили окупантів, включаючи частини тилового забезпечення, що базувались в с. Урзуф було перекинуто на Мангуш та включено в склад колон, сформованих в Маріуполі/Агробазі Частина військової сили – жива сила на вантажівках з причеплиними пушками малого калібру переміщено з с. Урзуф дорогою поднад морем в бік Бердянська. Додаткові підрозділи прибули з Росії. Розселення відбулося в районі так званих “Кам’янських дач” під прикриттям великої кількості цивільних громадян”, – написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.


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