Економіка

Росіяни отруїли річку Сейм на Курщині
28 Серпня 2024 20:50
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За результатами гідрохімічного аналізу поверхневих проб води річки Сейм, зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин.

Про це повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

“Ворог продовжує вчиняти екологічні злочини. Так, починаючи з 14 серпня, ймовірно скидаючи відходи невідомих речовин у річку Сейм, терористи РФ спричинили масштабне забруднення водойми”, – йдеться у повідомленні.

Мертва риба у річці Сейм на території України / Фото: Держрибагентство

Результатом забруднення річки стала масова загибель риби внаслідок критично низького вмісту розчиненого у воді кисню. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.

Станом на 27 серпня забруднення поширилось по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської області й дісталося Чернігівщини, де чорну воду, запах гнилі, аміаку і мертву рибу зафіксували поблизу Батурина.

У зв’язку з цим, Конотопською районною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення щодо тимчасової заборони (до особливого розпорядження) купання, вилову риби та використання води для господарських потреб із річки Сейм на території Новослобідської, Бочечківської, Попівської сільської, Буринської, Путивльської, Кролевецької міських територіальних громад.


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