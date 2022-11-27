Росіяни обстріляли Курахове з артилерії, є загиблі 

Російські загарбники обстріляли з артилерії місто Курахове у Донецькій області, у результаті чого 2 людей загинули та 1 отримала поранення.
“Росіяни обстріляли Курахове з артилерії – 2 людини загинули, 1 одержала поранення”, – написав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
Голова ОВА додав, що внаслідок обстрілу пошкоджені 4 будинки.
Кириленко зазначив, що Курахове вже не вперше потрапляє під ворожий вогонь і закликав мешканців області евакуюватися з Донеччини.
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