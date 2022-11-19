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Росіяни обстріляли гуманітарну точку на Херсонщині, 5 поранених

19 Листопада 2022 18:26
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обстріли, херсон

У смт Білозерка на Херсонщині російські війська обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба, поранено 5 осіб.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

“Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб”, – написав він.

Тимошенко також додав, що внаслідок наїзду автомобіля на міну на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка у п’ятницю одна особа загинула, ще одну травмовано.


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