Росіяни обстріляли гуманітарну точку на Херсонщині, 5 поранених

У смт Білозерка на Херсонщині російські війська обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба, поранено 5 осіб.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

“Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб”, – написав він.

Тимошенко також додав, що внаслідок наїзду автомобіля на міну на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка у п’ятницю одна особа загинула, ще одну травмовано.