Росіяни обстріляли харківських рятувальників

Сьогодні близько 10-ї ранку ворог здійснив обстріл по смт. Дворічна Куп’янського району Харківської області. Внаслідок влучання ракети було зруйновано 4-х поверхову будівлю адміністрації селищної ради. Також горіли конструктивні елементи будівлі.
Як повідомили у ГУ ДСНС, до місця події виїхали рятувальники на 2-х автоцистернах та 4-х спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях (САРМ). По прибуттю, з’ясувалось, що під завалами в підвалі знаходяться тіла двох жінок.
Під час розбора конструкцій сталася ціла серія повторних обстрілів. Окупанти прицільно били по рятувальникам. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Особовий склад не постраждав.
Аварійно-рятувальні роботи призупинено.
За попередньою інформацією постраждав чоловік місцевий мешканець, який під час обстрілу перебував поряд з будівлею.