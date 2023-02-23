Кримінал

Росіяни обстріляли харківських рятувальників

23 Лютого 2023 19:54
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дснс

Сьогодні близько 10-ї ранку ворог здійснив обстріл по смт. Дворічна Куп’янського району Харківської області. Внаслідок влучання ракети було зруйновано 4-х поверхову будівлю адміністрації селищної ради. Також горіли конструктивні елементи будівлі.

Як повідомили у ГУ ДСНС, до місця події виїхали рятувальники на 2-х автоцистернах та 4-х спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях (САРМ). По прибуттю, з’ясувалось, що під завалами в підвалі знаходяться тіла двох жінок.

Під час розбора конструкцій сталася ціла серія повторних обстрілів. Окупанти прицільно били по рятувальникам. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Особовий склад не постраждав.

Аварійно-рятувальні роботи призупинено.

За попередньою інформацією постраждав чоловік місцевий мешканець, який під час обстрілу перебував поряд з будівлею.


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