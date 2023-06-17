Суспільство

Росіяни обстріляли Харківщину: поранений цивільний чоловік

17 Червня 2023 09:00
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Олег Синєгубов, Харківщина, обстріли

Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої ночі у с. Козача Лопань Харківського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено приватний будинок, гараж та 2-поверховий багатоквартирний будинок, сталася пожежа.

У смт Дворічна Куп’янського району внаслідок російського обстрілу отримав поранення 36-річний цивільний чоловік.

Синєгубов додав, що в області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10 га території та знешкодили 128 вибухонебезпечних предметів.


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