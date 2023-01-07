Росіяни обстріляли Бахмут під час “різдвяного перемир’я”: 2 загиблих та 13 поранених

6 січня 2023 року окупаційні війська РФ здійснили чергові артилерійські обстріли м. Бахмут та Бахмутського району, внаслідок чого тринадцятеро людей отримали поранення, а двоє – загинули.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.