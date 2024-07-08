Росіяни нарощують темпи наступальних дій, – Генштаб

Від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій. Активно задіює для ударів авіацію. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 85. Основні зусилля російські загарбники зосереджують на Покровському напрямку – там відбулася понад третина від усіх боїв.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 16:00.