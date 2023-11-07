Суспільство

Росіяни мінують критичну інфраструктуру на окупованій Херсонщині- ГУР

7 Листопада 2023 08:52
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гур, херсонщина

Загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури.

На окупованому лівому берегу Херсонщини росіяни мінують критичну інфраструктуру, аби знищити під час відступу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України. 

“На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури. Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати”, – йдеться у повідомленні.


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