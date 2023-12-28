Росіяни мають вивести кошти з Binance до 29 грудня

Найбільша криптовалютна біржа світу Binance попросила користувачів із Росії закрити позиції до 29 грудня.

Про це повідомляє російське видання РБК.

Криптобіржа розіслала російським клієнтам останні нагадування про необхідність міграції акаунту та виведення коштів.

Біржа попередила, що починаючи з 29 грудня 2023 року всі відкриті позиції поступово закриватимуться.

Команда Binance просить росіян погасити всі невирішені зобов’язання, закрити всі позиції та вивести кошти на біржу CommEX чи будь-яку іншу криптоплатформу без обмежень.

У техпідтримці криптобіржі пояснили, що листи про закриття позицій надсилаються тим, чиє місце розташування тимчасово або постійно визначено на території Російської Федерації.