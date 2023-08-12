Суспільство

Росіяни масово розпродують медалі “За будівництво Кримського мосту”

12 Серпня 2023 09:15
читать на русском →

Росіяни масово розпродають медалі від Путіна через брак грошей на життя. Декілька будівельників Кримського мосту опублікували такі пропозиції на сайтах оголошень, пишуть російські ЗМІ.

Вартість отриманих від президента РФ медалей за будівництво Кримського мосту починається від 1,5 тисяч рублів. Але деякі будівельники хочуть отримати за нагороду мільйон рублів і більше.

Один із авторів таких оголошень розповів журналістам, що він опинився у «важкій фінансовій ситуації»: йому потрібні гроші, щоби закрити борги. Автор іншого оголошення повідомив, що хоче купити житло своїй дитині за гроші від продажу медалей. «Та просто не бачу в цьому сенсу зберігати її. Бракує на життя, потрібно більше. У мене мета – дитині квартиру купити однокімнатну, хоч по собі щось залишити. Я приїхав у 2006 році до Росії, але в мене зараз нічого немає такого майна», – сказав чоловік.

Путін заснував пам’ятну медаль “За будівництво Кримського мосту” у 2018 році.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Серпня 2023 14:52

Хлопчик з Коломиї став 500-ю дитиною, яку вбила росія
12 Серпня 2023 14:07

ЗМІ: Україна хоче виключити Ізраїль із формату “Рамштайн”
12 Серпня 2023 13:40

Кримський міст у диму, рух закрито
12 Серпня 2023 13:16

З Куп’янського району мають евакуювати 12 тис. людей
12 Серпня 2023 12:34

У Маріуполі почалась нова хвиля жорстоких зачисток
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
усі думки