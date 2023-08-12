Росіяни масово розпродують медалі “За будівництво Кримського мосту”

Росіяни масово розпродають медалі від Путіна через брак грошей на життя. Декілька будівельників Кримського мосту опублікували такі пропозиції на сайтах оголошень, пишуть російські ЗМІ.

Вартість отриманих від президента РФ медалей за будівництво Кримського мосту починається від 1,5 тисяч рублів. Але деякі будівельники хочуть отримати за нагороду мільйон рублів і більше.

Один із авторів таких оголошень розповів журналістам, що він опинився у «важкій фінансовій ситуації»: йому потрібні гроші, щоби закрити борги. Автор іншого оголошення повідомив, що хоче купити житло своїй дитині за гроші від продажу медалей. «Та просто не бачу в цьому сенсу зберігати її. Бракує на життя, потрібно більше. У мене мета – дитині квартиру купити однокімнатну, хоч по собі щось залишити. Я приїхав у 2006 році до Росії, але в мене зараз нічого немає такого майна», – сказав чоловік.

Путін заснував пам’ятну медаль “За будівництво Кримського мосту” у 2018 році.