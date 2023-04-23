Росіяни масовано обстріляли село на Херсонщині: є поранені

Російські війська масовано обстріляли село Кізомис Білозерської громади на Херсонщині, поранено двох місцевих мешканців.

“Армія РФ вкрила масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади, – є постраждалі серед мирних жителів. В обід російська артилерія била по населеному пункту. Ворог поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків”, – написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

За його словами, через обстріли поранення голови та грудної клітини отримала 85-річна жінка. Ще одна постраждала – 57-річна місцева жителька, у неї поранена рука. Їх шпиталізували до Херсона, лікарі надають постраждалим необхідну меддопомогу.