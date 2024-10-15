Політика

Росіяни формують штурмовий батальйон з північнокорейських громадян на базі бурятської бригади, – ЗМІ
15 Жовтня 2024 11:21
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війна, корея, росія
Військові КНДР на параді / Фото: kcna.kp

У російській армії на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади формується “особливий бурятський батальйон”, укомплектований громадянами Північної Кореї.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела у воєнній розвідці.

Орієнтовна кількість особового складу цього батальйону складає приблизно 3000 осіб. Наразі військових забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами.

Розвідники припускають, що батальйон може бути залучено до виконання бойових завдань на Курському напрямку.

Ще влітку у Пентагоні заявляли, що північнокорейські військові, які прибудуть “на допомогу” російським окупантам, стануть “гарматним м’ясом”. Вчора, 14 жовтня, президент Володимир Зеленський зазначив, що КНДР “фактично включилася” у російсько-українську війну.


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