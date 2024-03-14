Росіяни блокують евакуацію цивільних із Бєлгородської та Курської областей, – ГУР

Російська влада блокує евакуацію мирних людей з Бєлгородської та Курської областей та використовує своїх цивільних як “живий щит”.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов у етері національного телемаратону.

За його даними, російські силовики оточили транспортні шляхи для евакуації та поставили блокпости. Усім охочим виїхати погрожують штрафами чи звільненням з роботи. Водночас він зазначив, що у деяких населених пунктах евакуація, усе ж, триває — це у Грайворонськокому районі Бєлгородської області.