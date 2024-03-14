Суспільство

Росіяни блокують евакуацію цивільних із Бєлгородської та Курської областей, – ГУР

14 Березня 2024 19:38
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Жителі Бєлгородщини тікають від місць бойових дій / Скриншот з відео

Російська влада блокує евакуацію мирних людей з Бєлгородської та Курської областей та використовує своїх цивільних як “живий щит”.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов у етері національного телемаратону.

За його даними, російські силовики оточили транспортні шляхи для евакуації та поставили блокпости. Усім охочим виїхати погрожують штрафами чи звільненням з роботи. Водночас він зазначив, що у деяких населених пунктах евакуація, усе ж, триває — це у Грайворонськокому районі Бєлгородської області.


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