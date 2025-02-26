Суспільство

Росіяни атакували Україну 177 дронами: 110 БпЛА збито, є влучання в чотирьох областях
26 Лютого 2025 09:12
читать на русском →
Збитий прикордонниками "шахед" / Фото: ДПСУ
Збитий прикордонниками "шахед" / Фото: ДПСУ

У ніч на 26 лютого, починаючи з 19:00 25 лютого, противник атакував Україну 177 ударними БпЛА Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 110 шахедів та інших БпЛА у  Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

66 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.

Внаслідок дронової атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Лютого 2025 09:23

На Донеччині ЗСУ атакували промисловий комплекс та знищили взвод окупантів (відео)
26 Лютого 2025 09:54

На Дніпропетровщині військові РФ атакував енергетичний обʼєкт
26 Лютого 2025 09:12

Росіяни атакували Україну 177 дронами: 110 БпЛА збито, є влучання в чотирьох областях
26 Лютого 2025 08:56

Окупанти активно намагаються просунутися на Покровському напрямку: ЗСУ відбили 25 штурмів за добу
26 Лютого 2025 08:29

Російська армія стала менше на 1170 солдатів: Генштаб повідомив про втрати РФ за добу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
усі думки