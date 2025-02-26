Росіяни атакували Україну 177 дронами: 110 БпЛА збито, є влучання в чотирьох областях

У ніч на 26 лютого, починаючи з 19:00 25 лютого, противник атакував Україну 177 ударними БпЛА Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 110 шахедів та інших БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

66 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.

Внаслідок дронової атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.