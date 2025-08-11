Росіяни атакували Дніпропетровщину КАБами та дронами, є постраждалі

Ді Венс: Домовленість між Росією і Україною не зробить нікого надзвичайно щасливим

Звуки дронів та вибухи: росіяни скаржаться на атаку на Арзамаський приладобудівний завод

В окупантів за добу — мінус тисяча солдатів, чотири танки та інша техніка: дані Генштабу ЗСУ

По Великомихайлівській громаді Синельниківського району окупанти поцілили КАБом, по Межівській — вдарив БпЛА. Постраждав 31-річний чоловік, його госпіталізували. Зруйновано два магазини, пошкоджено ліцей.

Унаслідок ударів по Нікопольському району постраждав 52-річний чоловік. Пошкоджено понад десять приватних будинків, господарські споруди, авто, ще дві оселі горіли.

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області, застосовуючи БпЛА та артилерію. Під ударами перебували Нікополь, а також Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади.