        Суспільство

        Росіяни атакували Дніпропетровщину КАБами та дронами, є постраждалі

        Галина Шподарева
        11 Серпня 2025 07:57
        читать на русском →
        Поліція на місці обстрілу / Фото: ГУНП в Дніпропетровській області
        Поліція на місці обстрілу / Фото: ГУНП в Дніпропетровській області

        Протягом доби окупанти завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області, застосовуючи БпЛА та артилерію. Під ударами перебували Нікополь, а також Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

        Реклама
        Реклама

        Унаслідок ударів по Нікопольському району постраждав 52-річний чоловік. Пошкоджено понад десять приватних будинків, господарські споруди, авто, ще дві оселі горіли.

        По Великомихайлівській громаді Синельниківського району окупанти поцілили КАБом, по Межівській — вдарив БпЛА. Постраждав 31-річний чоловік, його госпіталізували. Зруйновано два магазини, пошкоджено ліцей.

        Пошкоджені після обстрілу будинки на Дніпропетровщині / Фото: Сергій Лисак

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини