Росіяни атакували Дніпропетровщину КАБами та дронами, є постраждалі

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області, застосовуючи БпЛА та артилерію. Під ударами перебували Нікополь, а також Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Унаслідок ударів по Нікопольському району постраждав 52-річний чоловік. Пошкоджено понад десять приватних будинків, господарські споруди, авто, ще дві оселі горіли.
По Великомихайлівській громаді Синельниківського району окупанти поцілили КАБом, по Межівській — вдарив БпЛА. Постраждав 31-річний чоловік, його госпіталізували. Зруйновано два магазини, пошкоджено ліцей.