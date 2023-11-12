Росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку

Війська РФ активізувалися на Бахмутському напрямку і намагаються відбити раніше втрачені позиції.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

“Сили оборони діють професійно. Атаки ворога відбиваються”, – повідомив він у Telegram.

У ранковому зведенні Генштабу повідомлялося, що на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах Хромового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.