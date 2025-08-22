Росія зводить у Калінінграді величезний антенний комплекс для перехоплення сигналів НАТО

У Калінінградській області, неподалік польського кордону, Росія споруджує масштабний антенний комплекс, здатний перехоплювати комунікації НАТО.

Про це повідомили дослідники з проєкту Tochnyi.info, які проаналізували супутникові знімки.

Реклама

Реклама

Вперше об’єкт помітили ще у 2023 році, нині ж він має завершений периметровий паркан та контрольно-пропускний пункт.

Процес будівництва CDAA у Калінінграді / Tochnyi.info

Супутникові фото демонструють систему концентричних кіл, радіальних каналів і під’їзних шляхів, характерних для кругової антенної решітки (CDAA). Така інфраструктура не схожа на звичайні радіолокаційні станції: на території відсутні великі антени-”тарілки”, проте видно місця під установку численних вертикальних антенних стовпів.

CDAA — це мережа вертикальних монопольних антен, які працюють у різних частотних діапазонах і дозволяють визначати напрямок сигналів на відстані до 7400 км. Подібні системи широко застосовувалися під час Холодної війни для електронної розвідки та забезпечення підводного зв’язку.

Антенне поле в Калінінграді потенційно дасть Росії можливість контролювати електронні комунікації НАТО у Східній Європі та Балтійському регіоні.