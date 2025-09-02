        Економіка

        Росія знизила ціну на нафту марки Urals для індійських покупців, — Bloomberg

        Федір Олексієв
        2 Вересня 2025 13:04
        Нафтопереробний завод в Індії / Фото: AP
        Нафтопереробний завод в Індії / Фото: AP

        Російська нафта Urals продовжує дешевшати для індійських покупців: вартість впала до 3-4 доларів за барель.

        Про це пише Bloomberg, покликаючись на власні джерела.

        Агенція вказує, що індійські нафтопереробні заводи продовжують купувати російську нафту, а дешевша нафта Urals, ймовірно, викличе значний інтерес покупців.

        Попри жорсткі тарифи, запроваджені Трампом проти торгівлі з Росією, індійські переробники продовжують закупівлі Urals. Постійна критика та економічні заходи з боку Вашингтона підштовхнули прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді до заяв про важливість відносин з Москвою.

        Urals – флагманська нафта Росії, яка постачається із західних портів країни. Індія стала найбільшим імпортером морських поставок від виробника ОПЕК+ після початку війни в Україні у 2022 році.


