Росія знизила ціну на нафту марки Urals для індійських покупців, — Bloomberg

Російська нафта Urals продовжує дешевшати для індійських покупців: вартість впала до 3-4 доларів за барель.

Про це пише Bloomberg, покликаючись на власні джерела.

Реклама

Реклама

Агенція вказує, що індійські нафтопереробні заводи продовжують купувати російську нафту, а дешевша нафта Urals, ймовірно, викличе значний інтерес покупців.

Попри жорсткі тарифи, запроваджені Трампом проти торгівлі з Росією, індійські переробники продовжують закупівлі Urals. Постійна критика та економічні заходи з боку Вашингтона підштовхнули прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді до заяв про важливість відносин з Москвою.

Urals – флагманська нафта Росії, яка постачається із західних портів країни. Індія стала найбільшим імпортером морських поставок від виробника ОПЕК+ після початку війни в Україні у 2022 році.