Росія знову вдарила по газотранспортній системі України

У ніч на 21 серпня під час масованої повітряної атаки російських військ постраждав об’єкт газотранспортної системи України.

Як повідомили в Міненерго, триває оцінювання завданих збитків.

За даними Повітряних сил, цієї ночі РФ застосувала 614 засобів повітряного нападу, серед яких ракети різних типів та дрони. ППО знищила 577 цілей.

Під удар потрапили Львів та Мукачево. У Львові пошкоджені десятки будинків, є один загиблий та двоє поранених. У Мукачевому ракета влучила по території одного з підприємств, постраждали 12 людей.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи атаку на Мукачево, наголосив, що росіяни спрямували ракети по американському підприємству, яке виробляло кавомашини.