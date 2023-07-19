Суспільство

Росія здійснила масований обстріл України

19 Липня 2023 07:08
читать на русском →
обстріл

У ніч проти середи, 19 липня, окупанти масовано обстріляли Україну щонайменше двома видами ракет, а також іранськими ударними дронами Shahed. Вибухи пролунали в низці регіонів. 

Наразі відомо, що сили ППО знищили усі повітряні цілі на піддступах до столиці. Попередньо, жертв і руйнувань не зафіксовано. 

Офіційної інформації щодо наслідків ворожої атаки на інші регіони поки що немає. 

Станом на 06:53, повітряна тривога оголошена в Київській, Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. 

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ймовірні запуски ракет “Калібр” із Чорного моря.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
19 Липня 2023 12:39

Планували підривати потяги з допомогою для України: у Польщі затримали російських шпигунів

19 Липня 2023 11:07

Буданов не заявляв про причетність до вибухів на полігоні в Криму 
19 Липня 2023 10:34

Подробиці нічної атаки на Одещину: влучання в зерновий термінал порту, понівечені будинки, велика пожежа на складах
19 Липня 2023 09:21

ЗСУ розповіли подробиці про нічну масовану атаку 
19 Липня 2023 07:56

Окупанти не змогли відновити втрачені позиції на Запоріжжі та Донеччині – Геншаб

Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

усі думки