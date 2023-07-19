Росія здійснила масований обстріл України

У ніч проти середи, 19 липня, окупанти масовано обстріляли Україну щонайменше двома видами ракет, а також іранськими ударними дронами Shahed. Вибухи пролунали в низці регіонів.

Наразі відомо, що сили ППО знищили усі повітряні цілі на піддступах до столиці. Попередньо, жертв і руйнувань не зафіксовано.

Офіційної інформації щодо наслідків ворожої атаки на інші регіони поки що немає.

Станом на 06:53, повітряна тривога оголошена в Київській, Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ймовірні запуски ракет “Калібр” із Чорного моря.