Суспільство

Пошукову операцію на місці ракетного удару в Ізюмі завершено: п’ятеро загиблих, серед поранених – троє дітей
4 Лютого 2025 14:58
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Понад 40 людей звернулися по меддопомогу в Ізюмі після ракетного удару 4 лютого / Фото: ДСНС
Понад 40 людей звернулися по меддопомогу в Ізюмі після ракетного удару 4 лютого / Фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по місту Ізюм на Харківщині зросла. За меддопомогою звернулися понад 40 людей, серед поранених – троє дітей. П’ятеро мирних жителів загинули.

Про це повідомили в ДСНС України та Харківській ОВА.

Рятувальники повідомили про завершення пошукової операції на місці ракетного удару по центру Ізюма.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, понад 40 людей звернулися за медичною допомогою, 24 людини госпіталізовано, троє з них у важкому стані.

“Серед постраждалих дві дівчини: 6 та 16 років. Стан середній. Пошуково-рятувальна операція завершена. За нашою інформацією, наразі під завалами людей немає”, – написав Синєгубов.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 170 квартир, вибиті вікна. 

Наслідки ракетного удару по м. Ізюм, Харківська область / Фото: ДСНС, Харківська ОВА

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