Політика

Росія завдала авіаудару по будівлі з цивільними: є загиблі та поранені
2 Лютого 2025 08:36
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У Суджі КАБом зруйновано будівлю школи-інтернату / Фото Генштаб ЗСУ
У Суджі КАБом зруйновано будівлю школи-інтернату / Фото Генштаб ЗСУ

Російська авіація завдала удару по будівлі з цивільними: загинули четверо людей, повідомили в Командуванні Повітряних Сил України.

Близько 18:00 1 лютого російська авіація завдала удару керованою авіабомбою по триповерховому будинку в місті Суджа, Росія, де перебували 86 цивільних осіб та пункт Національної поліції України з чотирма поліцейськими.

Внаслідок удару центральна частина будівлі зруйнована. Станом на 21:00 відомо про чотирьох загиблих та чотирьох важкопоранених, яких евакуювали до стабілізаційних пунктів для надання медичної допомоги.

Російські пропагандистські ресурси традиційно звинувачують Україну, однак є беззаперечні докази, що удар завдала саме російська тактична авіація. Командування Повітряних Сил оприлюднило скріншоти із системи «Віраж-планшет», які підтверджують траєкторію польоту російської бомби.

Скріншоти із системи «Віраж-планшет» із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби / Фото Командування ПС ЗСУ

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