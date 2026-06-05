Росія запустила по Україні 216 дронів та дві ракети: сили ППО знешкодили 198 цілей

У ніч на 5 червня російські війська атакували Україну двома керованими авіаракетами та 216 безпілотниками різних типів. Сили оборони знешкодили 198 російських БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

З 18:00 4 червня РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обласі. Також росіяни запустили 216 ударних БпЛА Shahed, зокрема реактивні, “Гербера”, “Італмас”, баражуючі боєприпаси “Бандероль” та дрони-імітатори “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда ТОТ АР Крим.

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Станом на 7:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 198 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.