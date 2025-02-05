Техно

Росія запустила невідомі супутники в інтересах міноборони
5 Лютого 2025 11:03
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Космодром Плесецк / Wikimedia
Космодром Плесецк / Wikimedia

Росія здійснила запуск невідомих супутників в інтересах свого Міністерства оборони.

За офіційними даними, ракета-носій “Союз-2.1в” стартувала з космодрому “Плесецьк” в Архангельській області. Цей об’єкт використовується для запусків як цивільних, так і військових супутників, а також для випробувань озброєнь.

Раніше на “Плесецьку” проводилися запуски міжконтинентальних ракет, зокрема “Ярс”, а також випробування ракети “Сармат”, що завершилися вибухом.

Звідси також запускали супутники військової розвідки, системи “Глонасс” та інші апарати подвійного призначення.


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