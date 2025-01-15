Росія з авіації вдарила по Краматорську: восьмеро поранених, зокрема двоє дітей

Сьогодні, 15 січня о 9:33, військові РФ завдали авіаційного удару по Краматорську. Авіабомба влучила по мікрорайону зі щільною житловою забудовою.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок удару по багатоповерховому будинку тілесні ушкодження дістали щонайменше восьмеро містян. Зокрема, травмовано шістьох жінок віком від 62 до 73 років. Також поранено шестирічну дівчинку та 16-річного підлітка.

Попередньо, для обстрілу ворог використав авіабомбу УМПБ Д-30 СН.

Остаточна кількість постраждалих встановлюється. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.