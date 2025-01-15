Суспільство

Росія з авіації вдарила по Краматорську: восьмеро поранених, зокрема двоє дітей
15 Січня 2025 14:01
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У Краматорську авіабомба влучила в багатоповерхівку / Фото: Донецька обласна прокуратура
У Краматорську авіабомба влучила в багатоповерхівку / Фото: Донецька обласна прокуратура

Сьогодні, 15 січня о 9:33, військові РФ завдали авіаційного удару по Краматорську. Авіабомба влучила по мікрорайону зі щільною житловою забудовою.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок удару по багатоповерховому будинку тілесні ушкодження дістали щонайменше восьмеро містян. Зокрема, травмовано шістьох жінок віком від 62 до 73 років. Також поранено шестирічну дівчинку та 16-річного підлітка.

Попередньо, для обстрілу ворог використав авіабомбу УМПБ Д-30 СН.

Остаточна кількість постраждалих встановлюється. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

Наслідки авіаудару по Краматорську / Фото: Донецька обласна прокуратура

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Росія з авіації вдарила по Краматорську: восьмеро поранених, зокрема двоє дітей
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