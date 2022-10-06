Росія вивезла з Білорусі до 30 вагонів із боєприпасами на Донецький та Херсонський напрямки

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час онлайн-брифінгу представників Сил безпеки та оборони України.

За його словами, Білорусь продовжує надавати допомогу Росії у війні проти України – армія РФ використовує білоруські боєприпаси, запчастини та повітряний простір для завдання авіаударів по Україні.

Із початку жовтня з білоруських арсеналів зберігання ракет та боєприпасів на Донецький та Херсонський напрямки було відправлено майже 30 вагонів із боєприпасами для окупантів.

Загалом з 24 лютого з території Білорусі було відправлено 26 ешелонів із боєприпасами – майже 250 вагонів вагою понад 10 000 тонн.