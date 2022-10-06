Політика

Росія вивезла з Білорусі до 30 вагонів із боєприпасами на Донецький та Херсонський напрямки

6 Жовтня 2022 18:11
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війна, росія, білорусь

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час онлайн-брифінгу представників Сил безпеки та оборони України.

За його словами, Білорусь продовжує надавати допомогу Росії у війні проти України – армія РФ використовує білоруські боєприпаси, запчастини та повітряний простір для завдання авіаударів по Україні.

Із початку жовтня з білоруських арсеналів зберігання ракет та боєприпасів на Донецький та Херсонський напрямки було відправлено майже 30 вагонів із боєприпасами для окупантів.

Загалом з 24 лютого з території Білорусі було відправлено 26 ешелонів із боєприпасами – майже 250 вагонів вагою понад 10 000 тонн.


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