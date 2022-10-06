Росія винайшла нові способи поширення дезінформації

Росія вигадала новий спосіб поширення дезінформації про своє вторгнення в Україну.

Він передбачає використання цифрових хитрощів, завдяки яким її пропагандистські відео можуть обходити обмеження, що накладаються урядами та технологічними компаніями.

Акаунти, пов’язані з підконтрольними державі російськими ЗМІ, використовували новий метод для поширення десятків відео 18 різними мовами, не залишаючи жодних покажчиків на джерело.

Про це йдеться в доповіді дослідників з американської розвідувальної фірми Nisos, яка відстежує дезінформацію та інші кіберзагрози.

Ці відео просувають кремлівську лінію, згідно з якою в жертвах серед цивільного населення винна Україна, а мешканці областей, насильно анексованих Росією, вітають своїх окупантів.

Англомовні версії російських пропагандистських відео циркулюють у Твіттері і менш відомих платформах, популярних серед американських консерваторів, включаючи Gab і Truth Social, створені колишнім президентом Дональдом Трампом, що дає Росії прямий канал зв’язку з мільйонами людей.

Свідченням амбіцій Кремля та широкого охоплення його дезінформаційних операцій є те, що відеоролики були також випущені іспанською, італійською, німецькою та більш ніж десяткою інших мов.

“Геніальність цього підходу полягає в тому, що відео можна скачати прямо з Telegram, і це стирає слід, яким намагаються йти дослідники”, – заявила старший аналітик Nisos Патрісія Бейлі агенції Associated Press.

«Вони креативні та адаптивні. І вони аналізують свою аудиторію», – додала вона.

Європейський союз запровадив заборону на мовлення двох провідних державних ЗМІ – RT та Sputnik – після російського вторгнення в Україну наприкінці лютого. Такі технологічні компанії, як YouTube, Facebook та Instagram також оголосили про заборону контенту цих ЗМІ на території 27 країн ЄС, підірвавши можливості Росії поширювати свою пропаганду.

Російські спроби обійти нові правила розпочалися майже одразу після цього. З’явилися нові сайти, де розміщувалися відео з викритими твердженнями про війну. Частину роботи взяли на себе російські дипломати.

Нові методи, розкриті аналітиками Nisos, включають завантаження пропагандистських відео в Telegram – платформу, що слабо модерується, популярну в Східній Європі, яку також використовують багато консерваторів у США.

У деяких випадках з відеороликів видалялися водяні знаки, що вказують на те, що ці відео належать RT, щоб замаскувати їхнє джерело.

Після публікації в Telegram ці відео завантажувалися і репостилися на інших платформах, включаючи Twitter, без будь-яких позначок або інших вказівок на те, що їх зробили російські державні ЗМІ.

За оцінками дослідників Nisos, сотні облікових записів, які пізніше розміщували або репостили ці відео, були пов’язані з російськими військовими, посольствами або державними ЗМІ.