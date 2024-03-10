Політика

Росія вилучила до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів

10 Березня 2024 09:06
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ISW
Російські солдати сидять на танку Т-80 біля лінії фронту / Фото ZUMA Press

Дослідники з відкритих джерел проаналізували супутникові зображення та оцінили, що Росія, як повідомляється, вилучила від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів, залежно від моделі, з відкритих сховищ, повідомляє Інституту вивчення війни (ISW), вказуючи при цьому на те, що не може незалежно перевірити цей звіт.

Старший науковий співробітник програми “Росія і Євразія” Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот оцінила, що Росія, швидше за все, вивезла зі стратегічного резерву найкращу техніку, а на складах все ще зберігається “гірша” і “непридатна до експлуатації”.

Массікот також оцінила, що “залишки російських запасів скоротяться протягом наступних кількох років”, якщо Росія збереже нинішній темп операцій.

ISW зауважив, що звіти про “виробництво” російських танків за останні роки здебільшого відображають відновлені і модернізовані танки, взяті зі сховищ, а не нове виробництво. Ці оцінки свідчать про те, що російські військові здебільшого використовують техніку зі сховищ для підтримання бойових дій, а не для компенсації втрат на полі бою за допомогою нового виробництва.

Росія може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років, якщо нинішні темпи втрат залишаться такими ж або прискоряться, а нинішній рівень виробництва нових машин залишиться незмінним.


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Росія вилучила до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів
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