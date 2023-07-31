Росія ввезла чіпи подвійного призначення на півмільярда доларів

Лише за останні півроку Росія імпортувала заборонені до ввезення чіпи західних компаній, які використовуються, зокрема для виробництва озброєнь, на суму понад півмільярда доларів. На мільйони доларів ввезено верстати для оборонної промисловості, на 171 мільйон — західні запчастини для цивільної авіації, повідомляє “Верстка“.

Журналістам вдалося підрахувати обсяги ввезених до Росії санкційних товарів за період з 1 січня до 1 липня 2023 року за допомогою закритої митної статистики, а також з’ясувати, як працюють схеми нелегальних поставок.

Так, за даними видання, в Росію, незважаючи на санкції, безперешкодно продовжують надходити чіпи подвійного призначення, які можуть використовуватися для виробництва ракет. За останні півроку російська влада розмитнила товари американських компаній Analog Devices Inc. на суму понад 98 мільйонів доларів, Xilinx — понад 75 мільйонів доларів, Microchip Technology — понад 42 мільйони доларів, Texas Instruments — не менше 38 мільйонів, а також Infineon, найбільшого в Німеччині виробника напівпровідників, — більш ніж на 28 мільйонів доларів.

Ще в Росію ввозили продукцію Marvell, Cypress Semiconductor та Atmel на загальну суму близько 18 мільйонів доларів.

Чіпи подвійного призначення до Росії возять сотні компаній. При цьому, як встановили журналісти, 11 із 25 найбільших імпортерів зі списку, складеного “Версткою” – прямі постачальники російських підприємств ВПК.

Проти двох компаній із першої п’ятірки США запровадили санкції. Це імпортери Analog Devices Inc. – “ВМК” та “Тесткомплект”, які є постачальниками підприємств Ростеха. Санкції, запроваджені у січні, ніяк не завадили їхній діяльності. З початку року вони завезли компоненти на суму майже 20 мільйонів доларів.