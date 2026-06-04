        Суспільство

        РФ втратила ще 1300 військових та сотні одиниць техніки за добу — Генштаб ЗСУ

        Галина Шподарева
        4 Червня 2026 07:21
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        Знищена російська вантажівка на Донеччині / Фото: t.me/lost_warinua
        Знищена російська вантажівка на Донеччині / Фото: t.me/lost_warinua

        З 3 по 4 червня ракетні війська, авіація та артилерія ЗСУ знищили низку військової техніки окупантів та завдали ударів по районах зосередження особового складу російських військ. За добу Росія втратила ще 1300 військових.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Також за добу Збройні сили України знищили:

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        • 4 танки;
        • 3 ББМ;
        • 75 артилерійських систем;
        • 4 РСЗВ;
        • 2111 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 14 наземних роботехнічних комплексів;
        • 396 одиниці автомобільної техніки;
        • 3 одиниці спеціальної техніки.

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