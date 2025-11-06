Росія вдарила по залізниці в кількох регіонах, поїзди рухаються із затримками до п’яти годин

У ніч на 6 листопада російські війська атакували залізничну інфраструктуру України. Найбільше постраждали Харківська, Чернігівська та Дніпропетровська області, де росіяни намагаються порушити рух потягів і логістичні зв’язки між регіонами.

Як повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Під ударом Харківщина, де ворог намагається гальмувати сполучення зі Сходом країни, там потяги переведено на альтернативні маршрути, вони продовжують рух – написав Кулеба.

Реклама

Реклама

У Чернігівській області атаки були спрямовані на напрямки, важливі для зв’язку з українською Північчю, а на Дніпропетровщині енергетичну інфраструктуру залізниці та одну зі станцій. Там резервні тепловози підтримують рух.

Як повідомили в Укрзалізниці, також пошкоджена залізнична інфраструктура на Запоріжжі.

Низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами із затримками. Йдеться про наступні рейси:

№102 Херсон – Гусарівка;

№104 Львів – Гусарівка;

№712 Київ – Гусарівка;

№92 Одеса – Гусарівка.

Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менш ніж година.

Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках фіксуються затримки до п’яти годин таких поїздів:

№ 31/32 Запоріжжя – Перемишль;

№ 119/120 Дніпро – Хелм, яким також доправляють причіпні вагони Павлоград – Київ;

№ 37/38 Запоріжжя – Київ.

Із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва.