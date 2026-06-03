Росія вдарила по фермі на Харківщині: двоє загиблих і дев’ятеро постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по селу Рокитне Нововодолазької громади Харківської області зросла до дев’яти людей.

За даними голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, із вибуховими пораненнями госпіталізовано чоловіків віком 68, 43 і 40 років, а також 17-річного хлопця. Один із чоловіків перебуває у важкому стані, решта поранених — у стані середньої тяжкості.

Ще п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу на місці надали 21-річному чоловікові та жінкам віком 50, 65, 49 і 62 роки.

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Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 29 і 65 років.

Як повідомив Синєгубов, російські війська обстріляли Рокитне вранці 3 червня. Влучання зафіксовано на території ферми.