Росія в обхід санкцій купує західні комплектуючі для дронів

Російський виробник безпілотників “Орлан-10” купує західні комплектуючі в обхід санкцій через компанії-посередники у США, Китаї та Росії. Про це йдеться у розслідуванні низки ЗМІ.

Компанія “Спеціальний технологічний центр” (СТЦ), яка виробляє безпілотники, потрапила під санкції США ще у 2016 році за “допомогу ГРУ у проведенні радіоелектронної розвідки”. За даними RUSI (Британський інститут оборонних досліджень), в “Орланах” використовуються компоненти від американських Altera та Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, європейських STMicroelectronics та NXP Semiconductors, японських Renesas Electronics та Saito Seisa.

Одним із постачальників іноземних комплектуючих для СТЦ є російська компанія “СМТ-Айлогік”. З 2017 року організація імпортувала до Росії продукції приблизно на 70 мільйонів доларів. СТЦ є головним покупцем “СМТ-Айлогік” – у січні-травні цього року СТЦ заплатила їй близько 1,4 мільярда рублів.

“СМТ-Айлогік” у свою чергу закуповує західні комплектуючі у гонконгської компанії Asia Pacific Links, якою володіє росіянин Антон Трофімов. З 2017 року Asia Pacific Links забезпечила СМТ-Айлогік комплектуючими на 12 мільйонів доларів, причому близько половини цієї суми припало на період з початку російського вторгнення в Україну.

У розслідуванні наголошується, що практично всі товари, які “СМТ-Айлогік” імпортувала до Росії, прибули з Китаю. У митних даних зазначено, що це товари невоєнного призначення. Частина компонентів СТЦ закуповує у російській мережі “Сітілінк” – приблизно на 300 мільйонів рублів із січня по травень цього року.

Крім того, компоненти для “Орланів” “СМТ-Айлогік” купувала у американської компанії Ik Tech. Її також заснував росіянин із американським громадянством, якого звати Ігор Каждан. З 2018 по 2021 рік Ik Tech поставила в Росію товарів на 2,2 мільйона доларів, понад 90% із них склали замовлення “СМТ-Айлогік”. Серед цих товарів були, наприклад, майже 1400 процесорних модулів GUM3703FEBY виробництва Gumstix – такі самі були знайдені в російських “Орланах” в Україні. За два тижні до вторгнення Росії в Україну, Каждана було заарештовано за звинуваченням у контрабанді продукції військового та подвійного призначення до Росії.