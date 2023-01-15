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Росія спробує використати українських журналістів у психологічній війні

15 Січня 2023 12:12
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росія, гур, фейк

Країна-терорист намагається використовувати українських журналістів для проведення інформаційно-психологічних операцій

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів та спрямоване на підрив довіри до України з боку західних партнерів.

За оцінками воєнної розвідки України, спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України.

Метою спецслужб країни-терориста є зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів, а також збір інформації про Збройні сили України та військово-промисловий комплекс нашої держави.


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