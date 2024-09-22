Росія спробувала зірвати ухвалення Пакту в ім’я майбутнього

Незважаючи на опір Росії, на Саміті майбутнього в Нью-Йорку затвердили розроблений під керівництвом Німеччини план реформ ООН. Голова Генеральної Асамблеї ООН Філемон Янг у неділю, 22 вересня, оголосив Пакт в ім’я майбутнього ухваленим.

Росія дистанціювалася від угоди, яка має бути ухвалена одноголосно. На початку церемонії затвердження пакту представник Москви – заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін – поза планом попросив слово і заявив про необхідність внести додаткові зміни до тексту документа, який було заздалегідь узгоджено під час багатомісячних консультацій. Тим самим він поставив під сумнів формальне затвердження документа всіма 193 країнами, яке передбачалося здійснити без голосування.

Водночас Вершинін пригрозив «дистанціюватися від консенсусу щодо цього документа», якщо необхідну Росією поправку не буде внесено до тексту Пакту в ім’я майбутнього. Він заявив, що країнам, які не були задоволені компромісним варіантом договору, не дали можливості для подальших обговорень.

Після цього представник Конго вніс так зване клопотання про нерозгляд, і 143 країни проголосували за те, щоб не розглядати запит РФ і тим самим його відхилити. Проти, крім Росії, виступили Білорусь, Нікарагуа, Північна Корея і Сирія.

Трохи пізніше учасники саміту ООН офіційно ухвалили Пакт в ім’я майбутнього. За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, документ «відкриває шляхи до нових можливостей і шансів в ім’я миру і безпеки». Йдеться про важливий крок із реформування міжнародного співробітництва та до більш справедливого світу, додав він.

Саміт майбутнього в Нью-Йорку проходить 22-23 вересня. На ньому передбачається вжити заходів, здатних зробити ООН ефективнішою, і реформувати її створені багато десятиліть тому інститути, включно з Радою Безпеки ООН.

Ключовим документом при цьому є Пакт в ім’я майбутнього, розроблений за посередництва Німеччини та Намібії. Він охоплює теми сталого розвитку, міжнародної безпеки, співробітництва в галузі науки, технологій та інновацій, проблем молоді та майбутніх поколінь, а також трансформації глобального управління. Дискусії щодо пунктів документа велися з початку 2024 року.

Раніше до реформ ООН закликав генеральний секретар організації. На думку Гутерріша, це необхідно, щоб співтовариство держав мало більше можливостей діяти перед обличчям численних криз і воєн, а також щоб домогтися більшої справедливості у світі. Вимоги про необхідність реформи ООН і, зокрема, скасування права вето в Раді Безпеки, посилилися на тлі війни Росії, яка є постійним членом РБ, проти України.