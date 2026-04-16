Росія робить ставку на війну: Зеленський відреагував на масовану атаку по Україні

Майже 700 російських дронів застосували російські військові з 15 по 16 квітня, також були 19 балістичних і крилаті ракети. Вдалося збити 636 БпЛА і частину ракет, однак є влучання. В Одесі, Києві та Дніпрі загинули мирні жителі, серед жертв – дитина.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Росія не заслуговує на жодне пом’якшення санкцій після чергової масованої атаки, внаслідок якої загинули цивільні люди, серед жертв 12-річний хлопчик. Також відомо про понад 100 поранених.

“Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій. Росія робить ставку на війну, і саме такою має бути відповідь – потрібно захищати життя всіма силами й потрібно тиснути заради миру теж усіма силами”, – йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував Німеччині, Норвегії та Італії за нові домовленості щодо підтримки ППО та повідомив про роботу з Нідерландами щодо додаткових постачань.

“Доручив командувачу Повітряних сил зв’язатися з тими партнерами, які раніше давали обіцянки щодо ракет для “Петріотів” та інших систем. Очікую на доповідь за результатами”, – зазначив Зеленський.