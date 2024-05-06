Політика

Росія прирівнює появу F-16 у ЗСУ до постачання носіїв ядерної зброї, – МЗС РФ

6 Травня 2024 18:35
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росія, війна
Винищувачі F-16 / Фото: АР

Поява американських винищувачів F-16 у Збройних сил України рівнозначна поставкам носіїв ядерної зброї.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС Росії.

“Найближчим часом очікується поява на українському ТВД багатофункціональних літаків F-16 американського виробництва. Як неодноразово вказувалося з російського боку, ми не можемо ігнорувати той факт, що ці авіазасоби належать до платформ подвійного оснащення – неядерного і ядерного. Літаки саме цього типу довгі роки становили основу авіапарку, який задіюється в так званих “спільних ядерних місіях” НАТО. Безвідносно того, в якій саме модифікації поставлятимуться ці літаки, сприйматимемо їх як носіїв ядерної зброї і розглядатимемо цей крок США і НАТО як цілеспрямовану провокацію”, – йдеться в заяві. 

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Захід провокує безпрецедентний виток напруженості в Україні, і це вимагає відповідних заходів від Росії. Так він пояснив підготовку Збройних сил до майбутніх ядерних навчань.


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