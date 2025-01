Ізраїль формує першу бригаду з ортодоксів

Сили оборони Ізраїлю розпочали формування першої військової бригади, яка складається з ортодоксів. Про це повідомляє пресслужба ізраїльської армії.

На початковому етапі в межах строкового призову до армії перша рота нової бригади “Хашмонаім” вже включає 50 бійців. До складу резервної роти після завершення шестимісячної підготовки увійдуть ще 100 осіб. Усього планується, що бригада налічуватиме близько 4000 солдатів.

Солдати бригади будуть дотримуватимуться галахічного способу життя, який включає збереження бороди та пейо, утримання від нецензурної лексики та одягання відповідно до єврейського закону.

Ця ініціатива є частиною урядової політики, яка зобов’язує всіх ортодоксальних євреїв проходити військову або альтернативну службу. Новий закон передбачає призов громадян віком від 21 року кожні чотири роки.

The IDF has started its first recruitment for the ultra-orthodox brigade ‘Hahashmonaim’.



◾️Approx. 50 ultra-orthodox recruits enlisted today, forming the brigade’s first company.

◾️Approx. 100 additional ultra-orthodox people will be part of the brigade’s first reserves company… pic.twitter.com/Wc7xmloiaw