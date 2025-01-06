Суспільство

Ізраїль формує першу бригаду з ортодоксів
6 Січня 2025 13:36
читать на русском →
ізраїль
Новобранці ультраортодокси / Фото: Сили оборони Ізраїлю.

Сили оборони Ізраїлю розпочали формування першої військової бригади, яка складається з ортодоксів. Про це повідомляє пресслужба ізраїльської армії.

На початковому етапі в межах строкового призову до армії перша рота нової бригади “Хашмонаім” вже включає 50 бійців. До складу резервної роти після завершення шестимісячної підготовки увійдуть ще 100 осіб. Усього планується, що бригада налічуватиме близько 4000 солдатів.

Солдати бригади будуть дотримуватимуться галахічного способу життя, який включає збереження бороди та пейо, утримання від нецензурної лексики та одягання відповідно до єврейського закону.

Ця ініціатива є частиною урядової політики, яка зобов’язує всіх ортодоксальних євреїв проходити військову або альтернативну службу. Новий закон передбачає призов громадян віком від 21 року кожні чотири роки.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Січня 2025 17:56

Розстріл українських полонених на Донеччині: розпочато розслідування
6 Січня 2025 17:22

У Харкові ухилянтам пропонували виїзд за кордон з командою з карате
6 Січня 2025 15:42

Військового Вінницького РТЦК піймали на хабарі: що йому загрожує
6 Січня 2025 14:50

Росіяни стратили українських полонених на Донеччині, – DeepState
6 Січня 2025 12:34

Президент Азербайджану назвав Росію винною в авіакатастрофі літака AZAL
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки