Політика

Пів року замість 24 годин: Трамп зробив заяву щодо завершення війни в України
7 Січня 2025 20:30
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Дональд Трамп / Фото: Reuters
Дональд Трамп / Фото: Reuters

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається закінчити війну Росії проти України за пів року. Також політик звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що вона “спровокувала війну в Україні”.

Про це Трамп сказав на пресконференції у Флориді 7 січня.

Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Байдена у провокації війни в Україні: мовляв, тепер зупинити бойові дії набагато складніше і що війна “може загостритися ще більше”.

Також обраний президент США сказав, що може зрозуміти почуття Росії щодо прагнення України до вступу в НАТО.

“Довгий час, ще до Путіна, Росія говорила, що НАТО ніколи не має втручатися у ситуацію з Україною. Це ніби було висічено на камені. А потім Байден сказав, що Україна має мати можливість приєднатись до НАТО. Таким чином, Росія отримала б НАТО прямо на своєму порозі. Я можу зрозуміти їхні почуття щодо цього”, – сказав він.

Трамп не виключив можливості зустрічі з Путіним, але “тільки після своєї інавгурації”. Щодо завершення війни в Україні, то майбутній президент США сподівається, що це в нього “вийде за шість місяців”. Проте раніше він заявляв, що може це зробити за 24 години після інавгурації.


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