Суспільство

Поранення військового та поліцейського на вокзалі в Дніпрі: у ТЦК розповіли свою версію конфлікту
7 Січня 2025 20:04
Конфлікт із ТЦК у Дніпрі / Скриншот із відео з соцмереж
Конфлікт із ТЦК у Дніпрі / Скриншот із відео з соцмереж

7 січня на залізничному вокзалі у Дніпрі під час спроби перевірити документи чоловіка призовного віку зазнали поранень військовий та поліцейський.

Про це повідомили в Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.

Як розповіли в ТЦК, посадові особи групи оповіщення, яка складалась зі співробітників Національної поліції та військовослужбовців Збройних Сил України, звернулись до 45-річного громадянина з метою перевірки військово-облікових документів відповідно до вимог чинного законодавства.  

“Громадянин вирвав службове посвідчення з рук військовослужбовця та розірвав його, кричав, що він “не дурень, щоб йти воювати”. Але на цьому чоловік не зупинився і вдався до явно кримінальних насильницьких дій. Він дістав ніж та поранив військовослужбовця та поліцейського”, – йдеться в повідомленні.  

У ТЦК зазначили, що декілька жінок літнього віку, які не бачили нападу зловмисника на військовослужбовця та поліцейського, але були свідками його  затримання, “вдалися до агресивного “рятування” цієї особи, що призвело до товчії”.

“Одна з жінок, намагаючись підняти на ноги цього чоловіка, впала разом з ним на вкритій льодом решітці дощового колектора. Як результат “допомоги” – “врятований” чоловік дістав травму обличчя, яку видно на оприлюднених відео”, – розповіли в ТЦК.

Дані правопорушника встановлено, правоохоронними органами вирішується питання щодо кримінального провадження за фактом нападу. Постраждалому військовослужбовцю Збройних Сил України  надана кваліфікована медична допомога, загрози для життя немає.


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