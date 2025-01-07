Зеленський провів нараду щодо вступу України в ЄС: що відомо

Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих нарад 7 січня, зокрема щодо підготовки до засідання “Рамштайн” та інтеграції України до Європейського Союзу.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

Як повідомив Зеленський, на нараді з Міністерством оборони та Генеральним штабом обговорили доступні пакети допомоги й потреби України, а також підготовку до чергового засідання у форматі “Рамштайн”. Служба зовнішньої розвідки доповіла про актуальні питання й перспективи.

Також обговорювали деталі переговорного процесу з Євросоюзом. Участь у зустрічі взяли спікер Верховної Ради, урядовці та представники Офісу Президента. Зеленський наголосив, що цей рік має стати максимально результативним для України на шляху до членства в ЄС.

“Цьогоріч у ЄС головування спочатку Польщі, друге півріччя – головування Данії. Наші дуже відповідальні партнери. З українського боку ми забезпечимо все необхідне для того, щоб зробити правильні кроки”, – сказав президент.

Окрім цього, Президент провів розмову з Президенткою Швейцарії. Обговорювали подальшу співпрацю для досягнення миру, зокрема організацію першого Саміту миру та комунікацію з ключовими партнерами. Зеленський зазначив, що Швейцарія готова підтримувати Україну політично й організаційно, та анонсував майбутню двосторонню зустріч.