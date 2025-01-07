Пожежа із загиблим у психоневрологічному інтернаті під Харковом: розпочато внутрішню перевірку

В Харківській обласній військовій адміністрації заявили про проведення внутрішньої перевірки щодо обставин пожежі в Комарівському психоневрологічному інтернаті, внаслідок чого загинув чоловік та ще п’ятеро постраждали.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Пожежа сталася 4 січня: від отриманих опіків загинув пацієнт. Ще п’ятеро людей були госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Загалом у Комарівському психоневрологічному інтернаті на момент загоряння перебували 138 підопічних, серед яких п’ятеро ліжкових хворих і 11 маломобільних пацієнтів, п’ятеро з яких користуються візками. У медзакладі працює 75 фахівців. Під час пожежі усі пацієнти та персонал були евакуйовані. Як повідомляли в ОВА відразу після пожежі, причиною загоряння могло стати замикання електричного дроту протипролежневого матраца.

“Ми маємо провести внутрішнє розслідування, щодо використання засобів та приладів догляду, які були в інтернаті. Далі будемо діяти стосовно кожного зі складу персоналу, враховуючи ситуацію. Надамо повне сприяння слідству, листи, нормативну документацію, інструкції”, – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пожежа виникла на площі два квадратні метри безпосередньо на ліжку загиблого.

“Здійснюється комплексна електрохімічна експертиза. Ми досліджуємо також провідники – чи працювали вони в екстремальних режимах внаслідок замкнення. Звичайно, нам потрібно перевірити пожежне сміття на наявність паливно-мастильних матеріалів”, – сказав начальник ГУНП в Харківській області Петро Токар.