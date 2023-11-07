Економіка

Росія продовжує отримувати зброю з Європи та США — розслідування Correctiv

7 Листопада 2023 21:11
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санкції, росія

Російські торгові компанії попри західні санкції, запроваджені проти РФ з 2014 року досі мають можливість закуповувати в Європі та США вогнепальну зброю та боєприпаси.

Про це йдеться у розслідуванні німецького проєкту Correctiv.

За інформацією розслідувачів, з початку повномасштабної війни в Україні до Росії імпортували майже 7300 одиниць вогнепальної зброї, включно з понад сотнею снайперських гвинтівок, а також майже 8 мільйонів патронів від західних виробників.

Серед них зброя американських компаній Smith & Wesson, Barrett Firearms і Desert Tech, низки європейських виробників зброї, наприклад австрійської компанії Glock і Steyr Arms, а також є кілька німецьких виробників: компанія Merkel Jagd- und Sport Waffen GmbH, виробник боєприпасів Nammo Schönebeck, RWS і Ruag Ammotech, а також Blaser.

Розслідувачі зазначають, що частка німецьких марок у вогнепальній зброї значно більша, ніж у боєприпасах.

Частина придбаного західного озброєння використовується російськими військовими в Україні, зазначають журналісти. Йдеться, наприклад, про пістолети Glock, автоматичні гвинтівки AR-15, карабіни Blaser R8.

Пістолет Glock і гвинтівку AR-15 бачили у колишнього віцепремʼєра Росії Дмитра Рогозіна, коли він приїжджав в окуповану Донецьку область, а зброю від Desert Tech мали бойовики ПВК “Вагнер”, які воювали під Бахмутом.

Крім того, за словами розслідувачів, у жовтні на московській збройовій виставці OROLEXPO-2023 демонструвалася продукція німецької компанії Blaser, американської Barrett Firearms та чеської Ceska Zbrojovka.

У розслідуванні зазначається, що санкції проти Росії забороняють продаж військової зброї та карабіни Blaser, до Росії, однак, можна отримати ліцензію на експорт зброї в інші країни.

Розслідувачі переконані, що зброя потрапляла до Росії не безпосередньо від західних виробників, а постачалася через посередників у третіх країнах. Наприклад, після початку війни в Україні помітно зросли постачання мисливської та спортивної зброї з Німеччини до ОАЕ, Хорватії, Угорщини, Казахстану, Північної Македонії, Польщі та Узбекистану.


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