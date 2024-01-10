Росія, попри санкції, наростила буріння нафтових свердловин

2023-го Росія, незважаючи на західні санкції, другий рік поспіль наростила буріння нафтових свердловин і наблизилася до рекорду за весь пострадянський період, пише Bloomberg.

“Росія істотно незалежніша у своїх нафтосервісних послугах, ніж заведено вважати”, – прокоментував аналітик з нафти та газу московської BCS Global Markets Рональд Сміт.

За перші 11 місяців 2023 року, за даними Bloomberg, Росія пробурила нафтовидобувні свердловини загальною глибиною 28 100 км. У 2022 році, за даними агентства, Росія пробурила свердловини загальною глибиною 28 000 км, досягнувши максимального показника за останні десять років.

За підсумками всього року масштаб буріння міг досягти рекордного за весь пострадянський період показника, зазначає агентство, посилаючись на дані аналітиків Kpler та “Яків та партнери” (колишній російський підрозділ McKinsey). За їхніми підрахунками, загалом за минулий рік обсяг експлуатаційного буріння країни перевищив 30 000 км.

Число запущених свердловин за 11 місяців 2023 року вже перевищило показник за весь 2022 рік – 7930 проти 7840. Число завершених свердловин з січня до листопада наблизилося до рекордного показника за п’ять років – 8540 порівняно із 8580 за весь 2022 рік.

За оцінками Rystad Energy, лише близько 15% внутрішнього ринку буріння в Росії залежить від технологій із так званих недружніх країн. Вихід великих західних нафтосервісних компаній з РФ мав мінімальний вплив, оскільки переважно залишив недоторканими їх місцеві дочірні компанії.

Ці підприємства “в основному були продані менеджменту із збереженням ноу-хау, накопиченого за роки”, вважає провідний аналітик із сирої нафти компанії Kpler Віктор Катона.