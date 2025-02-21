Росія планує оголосити про “перемогу” у війні проти України та НАТО, – ГУР

Росія готується заявити про свою “перемогу” у війні проти України та НАТО до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

У ГУР пояснюють, що Кремль використовує тезу про перемогу над НАТО, оскільки тривалий час російська пропаганда подавала війну як протистояння з Альянсом.

Російські спецслужби планують використати активізацію зусиль США щодо завершення війни, зокрема, нещодавню зустріч делегацій США та РФ у Саудівській Аравії.

Також розвідка отримала інформацію, що російські пропагандисти отримали завдання посилити дестабілізацію всередині України та дискредитацію серед міжнародних партнерів.

Для цього вони поширюватимуть наративи про “зраду Заходу”, “таємні домовленості США та Росії без участі України”, “нелегітимність української влади” та “втрати української армії”. Окремий акцент робитиметься на корупційних звинуваченнях, щоб підірвати довіру до Києва серед партнерів.

За даними ГУР, таким чином Росія прагне подати себе як “конструктивну сторону”, нібито готову до мирного врегулювання, водночас звинувачуючи європейські країни у перешкоджанні миру.