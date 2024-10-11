Росія перекинула близько 50 тисяч військових на Курщину – Сирський

Близько 50 тисяч російських військових перекинуто у Курську область, послабивши позиції на українському фронті.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, цитує Суспільне

За словами Сирського, російські війська перекинули ці сили з інших фронтів, де вони вели наступальні дії.

“Ми знаємо, що на Курський напрямок було перекинуто близько 50 тисяч військових з інших напрямків”.

Головнокомандувач також підкреслив, що такі дії РФ призвели до ослаблення російських угруповань на інших напрямках, зокрема в Запорізькій, Херсонській та Краматорській областях.

“Це, звісно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції”.