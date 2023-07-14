Росія незабаром розвалиться – Данілов

Російський диктатор Володимир Путін почав процес фрагментації Росії 24 лютого 2022 року, коли почав повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це у своєму інтервʼю ТСН заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він заявив, що після бунту Пригожина ситуація в середині Росії продовжує накручуватись і цей процес не зупиняється.

“Нагрів іде всередині Росії. Вони зараз як можуть все це блокують… Я можу сказати, це хвора країна, в якої вже не лишилося нічого, щоб мало відношення до людяності… Там чекають часи, коли почнуться всі ці процеси. Єдина проблема, що Захід до цього не готовий… Ми попереджали ще після 24 лютого, що Захід має бути готовим до фрагментації Росії… Фрагментацію Росії розпочав Путін 24 лютого”, – заявив Данілов.

Крім того, секретар РНБО заявив, що процес розпаду Росії розпочнеться дуже скоро і всі повинні бути до цього готовими.