Росія не знає, чи посилювати їй війська на Херсонщині – британська розвідка

Російське комадування зіткнулася зі складним вибором: посилювати свої війська в Херсонській області України за рахунок підрозділів із Запорізької області чи ні.

Про це повідомляється в огляді військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії за 19 липня

“З початку липня 2023 року існує висока ймовірність активізації бойових дій в районі нижньої течії Дніпра. Окрім інтенсивних боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також оспорюють острови в дельті Дніпра.

Обидві сторони використовують невеликі, швидкі моторні човни, а Україна успішно застосувала тактичні безпілотні літальні апарати односторонньої дії для знищення деяких російських катерів.

Росія стоїть перед дилемою, вирішуючи, чи реагувати на ці загрози, посилюючи свою Дніпровську групу військ за рахунок розтягнутих підрозділів, що протистоять українському контрнаступу в Запорізькій області.